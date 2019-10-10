Gürespor, bursa'ya galibiyet için gidiyor

10.10.2019 16:59

Türkiye Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi'nin iddialı takımlarından Edremit Belediyesi Gürespor, ligin ikinci haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

TKBL'de lige Mersin Üniversitesi galibiyetiyle başlayan Edremit Belediyesi Gürespor ligin ikinci haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak. Hazırlıklarını başantrenör Kaan Artun yönetiminde sürdüren Körfez ekibi, zorlu deplasmanda tüm hesaplarını kazanmak üzerine yapıyor.

Kaynak: DHA

Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü Başkanı Ahmet Çetin, Bursa'ya kazanmak için gideceklerini belirterek "Her maçın ayrı bir önemi var. Zorlu mücadelede kazanmak için parkede olacağız. Önemli bir engeli kayıpsız geçerek yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.- Edremitbalıkesir