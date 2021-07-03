Güreşçi Kurak, Dünya Şampiyonasında iddialı

Malatyalı Güreşçi Hamza Kurak, İşitme Engelliler Gençler Deaflympics Güreş Dünya Şampiyonasına iddialı hazırlandı.

Malatyalı Güreşçi Hamza Kurak, İşitme Engelliler Gençler Deaflympics Güreş Dünya Şampiyonasına iddialı hazırlandı.

İstanbul'da başlayan ve 8 Temmuz tarihine kadar sürecek olan İşitme Engelliler Gençler Deaflympics Güreş Dünya Şampiyonasında Türkiye ve Malatya'yı temsil edecek olan Hamza Kurak, madalya ile dönmek için çaba göstereceğini belirtti.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan yaptığı açıklamada, " İstanbul'da yapılacak olan, Gençler Deaflympics Güreş Dünya Şampiyonasında Ülkemizi temsil etmek için Malatya Gençlik Spor Kulübü sporcumuz Hamza Kurak 63 Kilogramda Milli Takıma davet edildi. Sporcumuzu tebrik eder, başarılar dilerim" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı