Güreş Milli Takımı Ukrayna'ya gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Güreş Milli Takımı Ukrayna'ya gitti

25.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:21
Güreş Milli Takımı Ukrayna'ya gitti

Olimpiyat elemeleri hazırlıklarını sürdüren Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımı, Oustanding Ukrainian Wrestlers and Coaches Memorial turnuvası için bugün Ukrayna'ya gitti.

Olimpiyat elemeleri hazırlıklarını sürdüren Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımı, Oustanding Ukrainian Wrestlers and Coaches Memorial turnuvası için bugün Ukrayna'ya gitti. Milliler turnuvanın ardından 1 Mart'ta yurda dönecek.

28 Şubat tarihinde sona erecek olan zorlu turnuvada ülkemizi temsil edecek olan sporcular şunlar:  

Serbest stil; 57 kg'da Ferhat Kılıç, 61 kg'da Şaban Kızıltaş, Ali Karaboğa, Cabbar Duyum, Recep Topal, 65 kg'da Ahmet Duman, 70 kg'da Selahattin Kılıçsallayan, 74 kg'da Soner Demirtaş, 79 kg'da Ramazan Sarı, Tarık Gür, Abdullah Arslan, Abdulvasi Balta, 86 kg'da Fatih Erdin, Osman Göçen, 92 kg'da Arif Özen, 97 kg'da Süleyman Karadeniz, 125 kg'da Oktay Güngör, Paşa Ekrem Karabulut, Hüseyin Soğukoğlu.Grekoromen stil; 63 kg'da Kerem Kamal, 72 kg'da Atakan Yüksel, 82 kg'da Fatih Cengiz, 97 kg'da Metehan Başar.11 Şubat tarihinden bu yana Ukrayna'da kamp yapan Kadın Güreş Milli Takımı da zorlu turnuvada mücadele edecek. Kadın Güreş Milli Takımı'nda 50 kg'da Aynur Erge, 53 kg'da Esra Pul, 57 kg'da Mehlika Öztürk, 62 kg'da Cansu Aksoy, Aslı Tuğcu, 68 kg'da Aslı Demir, Nesrin Baş, 76 kg'da Ayşegül Özbeğe yer alıyor. 

 


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin İrem Derici Türkan Şoray Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güreş Milli Takımı Ukrayna'ya gitti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 10:27:45. #1.14#
title