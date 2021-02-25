Güreş Milli Takımı Ukrayna'ya gitti

Olimpiyat elemeleri hazırlıklarını sürdüren Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımı, Oustanding Ukrainian Wrestlers and Coaches Memorial turnuvası için bugün Ukrayna'ya gitti.

Olimpiyat elemeleri hazırlıklarını sürdüren Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımı, Oustanding Ukrainian Wrestlers and Coaches Memorial turnuvası için bugün Ukrayna'ya gitti. Milliler turnuvanın ardından 1 Mart'ta yurda dönecek.

28 Şubat tarihinde sona erecek olan zorlu turnuvada ülkemizi temsil edecek olan sporcular şunlar:

Serbest stil; 57 kg'da Ferhat Kılıç, 61 kg'da Şaban Kızıltaş, Ali Karaboğa, Cabbar Duyum, Recep Topal, 65 kg'da Ahmet Duman, 70 kg'da Selahattin Kılıçsallayan, 74 kg'da Soner Demirtaş, 79 kg'da Ramazan Sarı, Tarık Gür, Abdullah Arslan, Abdulvasi Balta, 86 kg'da Fatih Erdin, Osman Göçen, 92 kg'da Arif Özen, 97 kg'da Süleyman Karadeniz, 125 kg'da Oktay Güngör, Paşa Ekrem Karabulut, Hüseyin Soğukoğlu.Grekoromen stil; 63 kg'da Kerem Kamal, 72 kg'da Atakan Yüksel, 82 kg'da Fatih Cengiz, 97 kg'da Metehan Başar.11 Şubat tarihinden bu yana Ukrayna'da kamp yapan Kadın Güreş Milli Takımı da zorlu turnuvada mücadele edecek. Kadın Güreş Milli Takımı'nda 50 kg'da Aynur Erge, 53 kg'da Esra Pul, 57 kg'da Mehlika Öztürk, 62 kg'da Cansu Aksoy, Aslı Tuğcu, 68 kg'da Aslı Demir, Nesrin Baş, 76 kg'da Ayşegül Özbeğe yer alıyor.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı