Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yayımladığı mesajla çalışan gazeteciler gününü kutladı.

Başkan Aydın mesajında şu cümlelere yer verdi: "Bilindiği gibi 10 Ocak günü gazetecilerin çalışma haklarında önemli iyileştirmeler getiren 212 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1961 tarihinden bu yana ülkemizde "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlanmaktadır. Gazetecilik, kamunun bilgilendirilmesi ve aydınlatılmasında demokrasinin temel taşlarından biridir. Birey ve devlet arasındaki şeffaflığın sağlanmasına katkı sunan gazetecilik, yöneten ve yönetilen arasında kurduğumuz köprüye güç katmaktadır. Basın, bilgi paylaşımının, halkı bilgilendirmenin ve demokrasinin en önemli vasıtalarından biridir. Halkın gerçekleri öğrenmesinde ve düşüncelerini ifade etmesinde etkili bir araçtır. Bu yönüyle basın, kamu görevi ifa etmekte, halkın meselelerini duyurarak kamuoyu oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Bu vesileyle Gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyor ve kendilerine mesleklerinde başarılar diliyorum."

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı