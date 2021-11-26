Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu, Dünya Güreş Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yakşi ile görüştü

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Dünya Güreş Birliği (UWW) Yönetim Kurulu Üyesi Rodika Yakşi ile bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Eroğlu, federasyonda ağırladığı Yakşi'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Yıllardır UWW'de teknik kurul üyesi olduğunu anımsatan Eroğlu, Başkan Nenad Lalovic ve diğer yöneticilerle iyi diyaloğu olduğunu belirtti. Bu süreçte ikili ilişkilerin daha olumlu olacağını vurgulayan Eroğlu, "Bu konuda Rodika Hanım ile ülkemiz adına güzel çalışmalar yapacağımızı düşünüyorum. Seçimi kazandığımız akşam bizleri arayıp tebrik eden UWW Başkanı Lalovic'le görüşmek için en kısa sürede İsviçre'ye gideceğim." ifadelerini kullandı.

"Şeref Eroğlu dünya çapında tanınan ve sevilen bir spor adamı"

Rodika Yakşi ise Şeref Eroğlu'nun Türk güreşinin sembol isimlerinden biri olduğuna işaret etti.

Eroğlu'nun sporcuyken Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşadığını, Türkiye'ye olimpiyat ikinciliği kazandırdığını hatırlatan Yakşi, şunları kaydetti:

"Şeref Eroğlu dünya çapında tanınan ve sevilen bir spor adamı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olması ülkemiz için önemli bir şans. Bundan sonra UWW ve Türkiye Güreş Federasyonu arasındaki ilişkiler çok daha verimli şekilde ilerleyecek. UWW Başkanı Nenad Lalovic, Şeref Eroğlu'nun başkan olmasından duyduğu memnuniyeti bir kez daha iletmemi istedi. Lalovic, Şeref Eroğlu'nu Dünya Güreş Birliği Genel Merkezi'ne davet etti."

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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