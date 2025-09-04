Haberler

Gürcistan Türkiye hangi kanalda? Gürcistan Türkiye maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Gürcistan Türkiye Dünya Kupası Elemeleri maçına saatler kaldı. Maç öncesi Gürcistan Türkiye maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Gürcistan Türkiye maçını hangi kanal veriyor? İşte Gürcistan Türkiye maçı yayın bilgisi!

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürcistan Türkiye maçı TV8 ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Gürcistan Türkiye maçını TV8'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TV8 resmi internet sitesi üzerinden veya EXXEN platformundan canlı Gürcistan Türkiye maçını izleyebilirsiniz.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Gürcistan Türkiye maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç TV8'den canlı olarak izlenebilecek.

