Gürcistan Türkiye hangi kanalda? Gürcistan Türkiye maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Gürcistan Türkiye maçı hangi kanalda? Gürcistan Türkiye Dünya Kupası Elemeleri maçına saatler kaldı. Maç öncesi Gürcistan Türkiye maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Gürcistan Türkiye maçını hangi kanal veriyor? İşte Gürcistan Türkiye maçı yayın bilgisi haberimizde...

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürcistan Türkiye maçı TV8 ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Gürcistan Türkiye maçını TV8'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TV8 resmi internet sitesi üzerinden veya EXXEN platformundan canlı Gürcistan Türkiye maçını izleyebilirsiniz.

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Gürcistan Türkiye maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç TV8'den canlı olarak izlenebilecek.