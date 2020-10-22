Gürcistan İçişleri Bakanı Gomelauri: "Saldırgana teslim edilen miktar devlet bütçesinden değil"
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Gürcistan İçişleri Bakanı Gomelauri: "Saldırgana teslim edilen miktar devlet bütçesinden değil"

22.10.2020 19:24 | Son Güncelleme: 22.10.2020 19:28
Gürcistan İçişleri Bakanı Gomelauri:

Gürcistan'daki rehine krizinde parayı alarak kayıplara karışan soyguncuya ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Vahtang Gomelauri, "Saldırgana teslim edilen miktar devlet bütçesinden değil, Bank of Georgia bütçesinden ödendi" dedi.

Gürcistan'daki rehine krizinde parayı alarak kayıplara karışan soyguncuya ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Vahtang Gomelauri, "Saldırgana teslim edilen miktar devlet bütçesinden değil, Bank of Georgia bütçesinden ödendi" dedi.

Gürcistan'da dün Bank of Georgia'nın Zugdidi kentindeki şubesine girerek onlarca kişiyi rehin alan soyguncu, 2 rehine, 1 polis ve talebi üzerine verilen parayı yanına alarak bankadan ayrılmıştı. Bugün rehine krizinin yaşandığı kente gelen İçişleri Bakanı Vahtang Gomelauri yaptığı görüşmelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soruşturmanın her yönden devam ettiğini belirten Gomelauri, "Elbette soruşturma her yönden işliyor. Soruşturma devam ettiği için saldırganın kim olduğu veya Gürcistan kontrolündeki bölgede olup olmadığı sorusuna cevap veremeyeceğim. Dolaşan birçok dedikodu olduğunu anlıyorum, ancak elbette bunu teyit edemem. Her yönde çalışıyoruz. Belki 43 kişiden 10'u soyguncunun suç ortağıydı, kimse olup olmadığını söyleyemez. Soruşturma sürüyor, insanlara karşı önceden suç duyurusunda bulunmak imkansız, buna dayanarak yorum yapamayız" dedi.

Gazetecilerin saldırganın yanında ne kadar para götürdüğü sorusunu yanıtlayan Gomelauri, "Para konusunda, şahsen benim ve hükümetimiz için insan hayatından daha önemli bir miktar olmadığını söylemek istiyorum, 10 milyon, 100 milyon, gerçekten önemli değil. Ne kadar aldığı önemli mi? Miktar zaten birçok kez adlandırıldı ve saklayacak hiçbir şey yok. Yarım milyon dolar hakkında bir konuşma yapıldı ve bunun üzerinde çalıştık. Soruşturmaya dayanarak konuşamam, bu kişiyi gözaltına aldığımızda bunun hakkında açıkça konuşacağım" İfadelerini kullandı. - TİFLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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