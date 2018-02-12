AFRİN HAREKATI'NDA 24. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Gürbüz Doğan'ın Kedileri Antalya'da…

Resimleri "The New Yorker" ve "Forbes"de kapak olan, iki eseri UNICEF tarafından kartpostal olarak yayımlanarak 300 bin adet dağıtılan Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun kedi resimleri, "Benim Kedilerim" adıyla Şebnem Bahar Art & Design Gallery'de.

Gürbüz Doğan'ın Kedileri Antalya'da…

Resimleri "The New Yorker" ve "Forbes"de kapak olan, iki eseri UNICEF tarafından kartpostal olarak yayımlanarak 300 bin adet dağıtılan Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun kedi resimleri, "Benim Kedilerim" adıyla Şebnem Bahar Art & Design Gallery'de…

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et