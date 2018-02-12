Gürbüz Doğan'ın Kedileri Antalya'da…
Resimleri "The New Yorker" ve "Forbes"de kapak olan, iki eseri UNICEF tarafından kartpostal olarak yayımlanarak 300 bin adet dağıtılan Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun kedi resimleri, "Benim Kedilerim" adıyla Şebnem Bahar Art & Design Gallery'de.
Resimleri "The New Yorker" ve "Forbes"de kapak olan, iki eseri UNICEF tarafından kartpostal olarak yayımlanarak 300 bin adet dağıtılan Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun kedi resimleri, "Benim Kedilerim" adıyla Şebnem Bahar Art & Design Gallery'de…
Kaynak: Dunya.com