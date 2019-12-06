Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18,4 ton siyanür ele geçirildi

06.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:50

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İran'a gitmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen TIR, ihbar üzerine Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Aracın yükünün resmi belgelerde 'sodyum' olarak beyan edilmesine rağmen, 360 varilin üzerinde 'sodyum siyanür' ifadesinin bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine aracın etrafında çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturmamak üzere gerekli güvenlik önlemleri alındı. Özel kıyafetler giyen uzmanlar tarafından araçta taşınan maddeden numune alındı. Bakanlığa bağlı uluslararası akreditasyon sahibi laboratuvarda gerçekleştirilen analizler sonucunda yükün 'sodyum siyanür' isimli zehirli kimyasal olduğu tespit edildi. Araçta bulunan 18 bin 400 kilo sodyum siyanür maddesine ilişkin sorumlular hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında adli işlem başlatıldı.

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ANKARA,

Kaynak: DHA