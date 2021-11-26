Günün spor haberleri! 26 Kasım Cuma spor gündeminde neler olacak?

26 Kasım Cuma spor gündeminde neler olacak ve bugün spor dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Spor, gündemi yakından takip edilirken 26 Kasım spor dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

26 KASIM CUMA GÜNÜN SPOR HABERLERİ

1- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu kura çekimi İsviçre'de yapılacak; A Milli Futbol Takımı'nın rakibi belli olacak.

(Zürih/19.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesi başlayacak; haftanın ilk gününde Adana Demirspor-Kasımpaşa, Medipol Başakşehir-Altay karşılaşmaları oynanacak.

(Adana/İstanbul/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasının ilk iki maçında Balıkesirspor ile Manisa FK ve Gençlerbirliği ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.

(Balıkesir/17.30/Ankara/20.00)

4- TFF 2. Lig'de 15. hafta mücadelesi 2 maçla başlayacak.

5- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek.

(Braunschweig/18.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftası Bingöl Solhanspor-Altekma maçıyla başlayacak.

(Bingöl/14.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 9. haftasının ilk maçında Tokat Gençlikspor ile Köyceğiz Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Tokat/16.30)

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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