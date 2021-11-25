Günün spor haberleri! 25 Kasım Perşembe spor gündeminde neler olacak?

25 Kasım Perşembe spor gündeminde neler olacak ve bugün spor dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Spor, gündemi yakından takip edilirken 25 Kasım spor dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

25 KASIM PERŞEMBE GÜNÜN SPOR HABERLERİ

1- UEFA Avrupa Ligi'nde, E Grubu'nda Galatasaray, Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini konuk edecek; D Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek. (İstanbul/20.45/Pire/23.00) 2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belarus ile karşı karşıya gelecek. (Minsk/19.30) 3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes'i konuk edecek. (İstanbul/20.45) 4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu'nda Hatayspor, Polonya'nın Polkowice takımını konuk edecek, C Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi deplasmanda Polonya'nın AZS UMCS Lublin takımıyla, F Grubu'nda OGM Ormanspor, deplasmanda Macaristan'ın Ludovika FCSM Csata ekibiyle karşı karşıya gelecek. (Hatay/18.30/Lublin/20.00/Budapeşte/22.30) 5- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Fenerbahçe Opet, Rusya'nın Dinamo-Ak Bars Kazan takımını konuk edecek; C Grubu'ndaki ilk mücadelesinde Türk Hava Yolları, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımına konuk olacak. (İstanbul/19.00/Novara/22.00)

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet