Günün spor haberleri! 24 Kasım Çarşamba spor gündeminde neler olacak?

24 Kasım Çarşamba spor gündeminde neler olacak ve bugün spor dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Spor, gündemi yakından takip edilirken 24 Kasım spor dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

24 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜN SPOR HABERLERİ

1- Beşiktaş, UEFA Şampiyonalar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında Hollanda'nın Ajax takımını konuk edecek. (İstanbul/20.45) 2- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takımdan bir futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Marsilya ile yapacakları maça ilişkin soruları cevaplayacak, sarı-kırmızılı takım son çalışmasını tesislerde yapacak. - Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli ve takımdan bir futbolcu, Galatasaray maçına ilişkin Nef Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, takım son çalışmasını statta gerçekleştirecek. (İstanbul/16.15/17.00/19.00/19.30) 3- Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacakları maça ilişkin Georgios Karaiskakis Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. (Pire/19.30) 4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda, Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Polonya'nın VBW Arka Gdynia takımıyla karşılaşacak; Galatasaray, Macaristan'ın Sopron Basket takımını konuk edecek. (Gdynia/İstanbul/20.00) 5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda, Nesibe Aydın, İsrail'in Neve David Ramla takımını, B Grubu'nda Elazığ İl Özel İdare, Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibini konuk edecek. (Ankara/16.30/Elazığ/18.30) 6- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonalar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında VakıfBank, İtalya'nın Vero Volley Monza takımını ağırlayacak. (İstanbul/19.00) 7- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı finaller turunun rövanşında, Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan'ın Zeleznicar Lajkovac takımını konuk edecek. (İstanbul/18.00) 8- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı finaller rövanşında, Nilüfer Belediyespor, Litvanya'nın TK Kaunas VDU takımıyla iç sahada karşılaşacak; Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bosna Hersek'in OK Gacko takımıyla deplasman mücadelesine çıkacak. (Bursa/18.00/Gacko/21.00) 9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında, Yalıkavakspor-Yenimahalle Belediyespor maçı yapılacak. (Muğla/18.00)

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