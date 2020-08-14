Günün özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 22 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 22 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 934'e yükseldiğini ve bugün bin 226 kişiye korona virüs tanısı konulduğunu açıkladı.

...

"Zamanı gelecek bazı şeyleri çok açık net şahitleri ile birlikte ortaya koyacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendilerine söyledik, bizim Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, eğer Oruç Reis'imize saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar" dedi.

...

İkinci Akıncı TİHA testi başarıyla geçti

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ikinci prototipi Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar Akıncı Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

...

Hamas: "BAE, Filistinlileri sırtından bıçakladı"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail-BAE anlaşmasının açık bir şekilde reddedildiği belirtildi. Hamas, BAE'nin İsrail ile bir anlaşma imzalayarak Filistinlileri sırtından bıçakladığını açıkladı.

...

Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını gözyaşlarıyla anlattı

Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı kişinin saldırısına uğrayan Diş Doktoru Sena Koçak, dehşet anlarını gözyaşlarıyla anlattı.

...

Asker uğurlamalarında dehşete düşüren görüntüler İstanbul Valiliği tarafından asker uğurlamalarında kısıtlama yapılmasına rağmen megakentte yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Asker uğurlamak için korona virüs salgınına rağmen maske takmadan ve sosyal mesafeye uymadan bir araya gelen gruplar, havai fişek fırlatıp konvoy halinde trafiğe çıktı. Magandalar, yolları trafiğe kapatıp tabancalarla havaya ateş açtı, otomobillerle drift atıp patinaj çekti.

(İHA)

Kaynak: İHA