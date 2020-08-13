Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.173 0,39
BIST ANKARA 2.075 -0,05
BIST ANTALYA 1.281 -3,31
BIST BALIKESİR 1.190 -1,44
BIST BURSA 2.
13.08.2020 13:29 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.173
|0,39
|BIST ANKARA
|2.075
|-0,05
|BIST ANTALYA
|1.281
|-3,31
|BIST BALIKESİR
|1.190
|-1,44
|BIST BURSA
|2.537
|0,10
|BIST DENIZLI
|2.306
|0,08
|BIST ISTANBUL
|1.171
|0,18
|BIST IZMIR
|2.342
|-0,78
|BIST KAYSERI
|5.076
|-1,72
|BIST KOCAELI
|2.368
|0,82
|BIST KONYA
|1.535
|1,16
|BIST TEKIRDAĞ
|7.871
|3,76
Kaynak: AA