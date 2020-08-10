Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 3.997 3,26
BIST ANKARA 2.030 2,35
BIST ANTALYA 1.261 -1,51
BIST BALIKESİR 1.171 0,31
BIST BURSA 2.
10.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:28
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|3.997
|3,26
|BIST ANKARA
|2.030
|2,35
|BIST ANTALYA
|1.261
|-1,51
|BIST BALIKESİR
|1.171
|0,31
|BIST BURSA
|2.500
|2,27
|BIST DENIZLI
|2.310
|-0,96
|BIST ISTANBUL
|1.119
|-0,14
|BIST IZMIR
|2.333
|0,14
|BIST KAYSERI
|5.031
|-1,34
|BIST KOCAELI
|2.282
|1,33
|BIST KONYA
|1.488
|2,16
|BIST TEKIRDAĞ
|7.898
|4,39
Kaynak: AA