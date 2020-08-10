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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 3.997 3,26
BIST ANKARA 2.030 2,35
BIST ANTALYA 1.261 -1,51
BIST BALIKESİR 1.171 0,31
BIST BURSA 2.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
10.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:28

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 3.997 3,26
BIST ANKARA 2.030 2,35
BIST ANTALYA 1.261 -1,51
BIST BALIKESİR 1.171 0,31
BIST BURSA 2.500 2,27
BIST DENIZLI 2.310 -0,96
BIST ISTANBUL 1.119 -0,14
BIST IZMIR 2.333 0,14
BIST KAYSERI 5.031 -1,34
BIST KOCAELI 2.282 1,33
BIST KONYA 1.488 2,16
BIST TEKIRDAĞ 7.898 4,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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