Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 3.457 -2,44
BIST ANKARA 1.821 -3,76
BIST ANTALYA 1.121 -7,08
BIST BALIKESİR 1.059 -7,17
BIST BURSA 2.
07.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:52
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|3.457
|-2,44
|BIST ANKARA
|1.821
|-3,76
|BIST ANTALYA
|1.121
|-7,08
|BIST BALIKESİR
|1.059
|-7,17
|BIST BURSA
|2.278
|-3,86
|BIST DENIZLI
|2.171
|-4,74
|BIST ISTANBUL
|1.057
|-2,79
|BIST IZMIR
|2.176
|-4,09
|BIST KAYSERI
|4.596
|-6,09
|BIST KOCAELI
|2.154
|-1,60
|BIST KONYA
|1.298
|-4,50
|BIST TEKIRDAĞ
|7.379
|-2,24
Kaynak: AA