Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 3.695 -5,86
BIST ANKARA 1.969 -4,73
BIST ANTALYA 1.233 -7,24
BIST BALIKESİR 1.171 -5,46
BIST BURSA 2.
06.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|3.695
|-5,86
|BIST ANKARA
|1.969
|-4,73
|BIST ANTALYA
|1.233
|-7,24
|BIST BALIKESİR
|1.171
|-5,46
|BIST BURSA
|2.431
|-5,99
|BIST DENIZLI
|2.289
|-4,85
|BIST ISTANBUL
|1.109
|-3,62
|BIST IZMIR
|2.290
|-3,19
|BIST KAYSERI
|5.056
|-5,94
|BIST KOCAELI
|2.223
|-2,53
|BIST KONYA
|1.308
|-8,84
|BIST TEKIRDAĞ
|7.566
|-2,45
Kaynak: AA