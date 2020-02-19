Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 306.726 -0,23
BIST ANKARA 181.303 0,44
BIST ANTALYA 114.440 0,43
BIST BALIKESİR 121.168 -0,45
BIST BURSA 214.
19.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|306.726
|-0,23
|BIST ANKARA
|181.303
|0,44
|BIST ANTALYA
|114.440
|0,43
|BIST BALIKESİR
|121.168
|-0,45
|BIST BURSA
|214.361
|-0,22
|BIST DENIZLI
|177.738
|-1,94
|BIST ISTANBUL
|123.473
|0,21
|BIST IZMIR
|223.104
|0,28
|BIST KAYSERI
|514.780
|-0,66
|BIST KOCAELI
|242.211
|0,67
|BIST KONYA
|99.416
|-0,75
|BIST TEKIRDAĞ
|481.337
|-0,16
Kaynak: AA