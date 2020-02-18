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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 310.638 0,23
BIST ANKARA 181.299 0,58
BIST ANTALYA 115.075 -0,96
BIST BALIKESİR 122.146 1,74
BIST BURSA 215.

18.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:26
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 310.638 0,23
BIST ANKARA 181.299 0,58
BIST ANTALYA 115.075 -0,96
BIST BALIKESİR 122.146 1,74
BIST BURSA 215.302 -0,79
BIST DENIZLI 164.026 -1,67
BIST ISTANBUL 123.786 -0,74
BIST IZMIR 223.673 -0,87
BIST KAYSERI 524.164 -1,53
BIST KOCAELI 242.161 -1,09
BIST KONYA 101.060 0,38
BIST TEKIRDAĞ 483.717 -2,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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