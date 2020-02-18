18.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:26

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 310.638 0,23 BIST ANKARA 181.299 0,58 BIST ANTALYA 115.075 -0,96 BIST BALIKESİR 122.146 1,74 BIST BURSA 215.302 -0,79 BIST DENIZLI 164.026 -1,67 BIST ISTANBUL 123.786 -0,74 BIST IZMIR 223.673 -0,87 BIST KAYSERI 524.164 -1,53 BIST KOCAELI 242.161 -1,09 BIST KONYA 101.060 0,38 BIST TEKIRDAĞ 483.717 -2,64

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)