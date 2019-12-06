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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 216.446 -0,45
BIST ANKARA 139.957 0,22
BIST ANTALYA 77.448 1,15
BIST BALIKESİR 91.725 -1,47
BIST BURSA 187.

06.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:24
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 216.446 -0,45
BIST ANKARA 139.957 0,22
BIST ANTALYA 77.448 1,15
BIST BALIKESİR 91.725 -1,47
BIST BURSA 187.217 -0,45
BIST DENIZLI 119.199 1,23
BIST ISTANBUL 112.880 -0,12
BIST IZMIR 182.486 -0,64
BIST KAYSERI 492.977 1,63
BIST KOCAELI 235.371 -0,23
BIST KONYA 93.776 0,47
BIST TEKIRDAĞ 374.231 0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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