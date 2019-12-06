Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 216.446 -0,45
BIST ANKARA 139.957 0,22
BIST ANTALYA 77.448 1,15
BIST BALIKESİR 91.725 -1,47
BIST BURSA 187.
06.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:24
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|216.446
|-0,45
|BIST ANKARA
|139.957
|0,22
|BIST ANTALYA
|77.448
|1,15
|BIST BALIKESİR
|91.725
|-1,47
|BIST BURSA
|187.217
|-0,45
|BIST DENIZLI
|119.199
|1,23
|BIST ISTANBUL
|112.880
|-0,12
|BIST IZMIR
|182.486
|-0,64
|BIST KAYSERI
|492.977
|1,63
|BIST KOCAELI
|235.371
|-0,23
|BIST KONYA
|93.776
|0,47
|BIST TEKIRDAĞ
|374.231
|0,13
Kaynak: AA