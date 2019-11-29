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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 201.014 0,15
BIST ANKARA 133.987 -0,19
BIST ANTALYA 65.981 -0,17
BIST BALIKESİR 88.683 1,71
BIST BURSA 179.

29.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:22
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 201.014 0,15
BIST ANKARA 133.987 -0,19
BIST ANTALYA 65.981 -0,17
BIST BALIKESİR 88.683 1,71
BIST BURSA 179.612 1,12
BIST DENIZLI 109.901 0,13
BIST ISTANBUL 110.636 -0,11
BIST IZMIR 177.779 0,13
BIST KAYSERI 455.702 1,17
BIST KOCAELI 233.850 0,30
BIST KONYA 88.907 0,50
BIST TEKIRDAĞ 340.056 2,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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