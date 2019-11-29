Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 201.014 0,15
BIST ANKARA 133.987 -0,19
BIST ANTALYA 65.981 -0,17
BIST BALIKESİR 88.683 1,71
BIST BURSA 179.
29.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|201.014
|0,15
|BIST ANKARA
|133.987
|-0,19
|BIST ANTALYA
|65.981
|-0,17
|BIST BALIKESİR
|88.683
|1,71
|BIST BURSA
|179.612
|1,12
|BIST DENIZLI
|109.901
|0,13
|BIST ISTANBUL
|110.636
|-0,11
|BIST IZMIR
|177.779
|0,13
|BIST KAYSERI
|455.702
|1,17
|BIST KOCAELI
|233.850
|0,30
|BIST KONYA
|88.907
|0,50
|BIST TEKIRDAĞ
|340.056
|2,63
Kaynak: AA