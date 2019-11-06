Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 189.939 -0,03
BIST ANKARA 125.797 0,68
BIST ANTALYA 53.646 0,78
BIST BALIKESİR 80.509 0,96
BIST BURSA 165.
06.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|189.939
|-0,03
|BIST ANKARA
|125.797
|0,68
|BIST ANTALYA
|53.646
|0,78
|BIST BALIKESİR
|80.509
|0,96
|BIST BURSA
|165.468
|0,32
|BIST DENIZLI
|103.741
|-0,04
|BIST ISTANBUL
|101.955
|0,60
|BIST IZMIR
|163.979
|0,50
|BIST KAYSERI
|415.946
|-0,32
|BIST KOCAELI
|234.194
|-0,30
|BIST KONYA
|90.908
|4,93
|BIST TEKIRDAĞ
|278.388
|0,18
Kaynak: AA