Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 191.235 1,31
BIST ANKARA 112.567 -0,44
BIST ANTALYA 47.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|191.235
|1,31
|BIST ANKARA
|112.567
|-0,44
|BIST ANTALYA
|47.247
|0,73
|BIST BALIKESİR
|52.765
|0,49
|BIST BURSA
|134.208
|-1,72
|BIST DENIZLI
|78.426
|0,17
|BIST ISTANBUL
|98.060
|0,06
|BIST IZMIR
|153.190
|-0,55
|BIST KAYSERI
|306.007
|-0,57
|BIST KOCAELI
|211.921
|0,03
|BIST KONYA
|63.721
|0,10
|BIST TEKIRDAĞ
|215.769
|1,65
Kaynak: AA