Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 191.235 1,31
BIST ANKARA 112.567 -0,44
BIST ANTALYA 47.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 191.235 1,31
BIST ANKARA 112.567 -0,44
BIST ANTALYA 47.247 0,73
BIST BALIKESİR 52.765 0,49
BIST BURSA 134.208 -1,72
BIST DENIZLI 78.426 0,17
BIST ISTANBUL 98.060 0,06
BIST IZMIR 153.190 -0,55
BIST KAYSERI 306.007 -0,57
BIST KOCAELI 211.921 0,03
BIST KONYA 63.721 0,10
BIST TEKIRDAĞ 215.769 1,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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