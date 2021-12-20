Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 1.712.329.072 Türk Hava Yolları 1.299.549.112 Kardemir (D) 1.295.861.071 Garanti BBVA 1.279.952.247 Ereğli Demir Çelik 1.141.252.913 SASA Polyester 966.686.774 ASELSAN 769.742.079 Yapı ve Kredi Bankası 748.164.066 İş Bankası (C) 719.409.764 Akbank 704.489.171 Petkim 636.428.956 Tüpraş 573.607.544 Koza Altın 552.671.016 Koç Holding 480.468.718 BİM Mağazalar 480.328.568 Emlak Konut GMYO 394.357.966 Sabancı Holding 376.763.083 Doğan Holding 368.596.691 Tekfen Holding 334.283.394 Gübre Fabrikaları 334.062.878 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) BIST-50 endeksindeki paylarda, bugün açığa satışta "yukarı adım kuralı" uygulanacak AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi