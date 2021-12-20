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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam1.712.329.072Türk Hava Yolları1.299.549.112Kardemir (D)1.295.861.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam1.712.329.072
Türk Hava Yolları1.299.549.112
Kardemir (D)1.295.861.071
Garanti BBVA1.279.952.247
Ereğli Demir Çelik1.141.252.913
SASA Polyester966.686.774
ASELSAN769.742.079
Yapı ve Kredi Bankası748.164.066
İş Bankası (C)719.409.764
Akbank704.489.171
Petkim636.428.956
Tüpraş573.607.544
Koza Altın552.671.016
Koç Holding480.468.718
BİM Mağazalar480.328.568
Emlak Konut GMYO394.357.966
Sabancı Holding376.763.083
Doğan Holding368.596.691
Tekfen Holding334.283.394
Gübre Fabrikaları334.062.878
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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