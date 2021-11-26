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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.627.627.387Garanti BBVA759.254.569SASA Polyester665.753.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.627.627.387
Garanti BBVA759.254.569
SASA Polyester665.753.480
Yapı ve Kredi Bankası611.707.004
Kardemir (D)599.013.488
ASELSAN588.793.162
Şişe Cam557.810.005
Petkim450.025.169
Tüpraş419.211.890
Halkbank408.659.496
Akbank399.856.607
Ford Otosan299.340.436
Pegasus296.007.864
Hektaş295.748.600
Ereğli Demir Çelik289.091.895
Tofaş Oto Fabrikası287.195.728
Koza Altın259.511.117
Koç Holding244.721.156
Emlak Konut GMYO241.974.273
TAV Havalimanları237.543.618
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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