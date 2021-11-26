Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.627.627.387 Garanti BBVA 759.254.569 SASA Polyester 665.753.480 Yapı ve Kredi Bankası 611.707.004 Kardemir (D) 599.013.488 ASELSAN 588.793.162 Şişe Cam 557.810.005 Petkim 450.025.169 Tüpraş 419.211.890 Halkbank 408.659.496 Akbank 399.856.607 Ford Otosan 299.340.436 Pegasus 296.007.864 Hektaş 295.748.600 Ereğli Demir Çelik 289.091.895 Tofaş Oto Fabrikası 287.195.728 Koza Altın 259.511.117 Koç Holding 244.721.156 Emlak Konut GMYO 241.974.273 TAV Havalimanları 237.543.618 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) ??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi