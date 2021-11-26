Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.627.627.387Garanti BBVA759.254.569SASA Polyester665.753.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.627.627.387
|Garanti BBVA
|759.254.569
|SASA Polyester
|665.753.480
|Yapı ve Kredi Bankası
|611.707.004
|Kardemir (D)
|599.013.488
|ASELSAN
|588.793.162
|Şişe Cam
|557.810.005
|Petkim
|450.025.169
|Tüpraş
|419.211.890
|Halkbank
|408.659.496
|Akbank
|399.856.607
|Ford Otosan
|299.340.436
|Pegasus
|296.007.864
|Hektaş
|295.748.600
|Ereğli Demir Çelik
|289.091.895
|Tofaş Oto Fabrikası
|287.195.728
|Koza Altın
|259.511.117
|Koç Holding
|244.721.156
|Emlak Konut GMYO
|241.974.273
|TAV Havalimanları
|237.543.618
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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