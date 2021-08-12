Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTüpraş667.226.111Kardemir (D)552.369.338Garanti Bankası493.688.208Ereğli Demir Çelik417.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Tüpraş 667.226.111 Kardemir (D) 552.369.338 Garanti Bankası 493.688.208 Ereğli Demir Çelik 417.211.285 Petkim 342.472.686 SASA Polyester 302.413.003 Türk Hava Yolları 222.849.304 Yapı ve Kredi Bankası 202.373.626 Koç Holding 193.064.940 Şişe Cam 176.839.664 Ford Otosan 132.904.399 Arçelik 126.922.888 Koza Altın 115.746.128 Bim Mağazalar 113.245.997 Akbank 95.148.135 Borusan Yatırım Pazarlama 93.487.742 İş Bankası (C) 82.754.831 ASELSAN 82.484.449 Migros Ticaret 72.167.974 Pegasus 70.486.042 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 481 bin 810 liraya yükseldi Altının kilogramı 479 bin 500 liraya geriledi