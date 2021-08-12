Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTüpraş667.226.111Kardemir (D)552.369.338Garanti Bankası493.688.208Ereğli Demir Çelik417.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Tüpraş
|667.226.111
|Kardemir (D)
|552.369.338
|Garanti Bankası
|493.688.208
|Ereğli Demir Çelik
|417.211.285
|Petkim
|342.472.686
|SASA Polyester
|302.413.003
|Türk Hava Yolları
|222.849.304
|Yapı ve Kredi Bankası
|202.373.626
|Koç Holding
|193.064.940
|Şişe Cam
|176.839.664
|Ford Otosan
|132.904.399
|Arçelik
|126.922.888
|Koza Altın
|115.746.128
|Bim Mağazalar
|113.245.997
|Akbank
|95.148.135
|Borusan Yatırım Pazarlama
|93.487.742
|İş Bankası (C)
|82.754.831
|ASELSAN
|82.484.449
|Migros Ticaret
|72.167.974
|Pegasus
|70.486.042
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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