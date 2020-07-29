Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.016.302.468
Güneş Sigorta 705.822.711
Emlak Konut GMYO 662.430.
29.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:37
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.016.302.468
|Güneş Sigorta
|705.822.711
|Emlak Konut GMYO
|662.430.070
|Garanti Bankası
|444.181.627
|Kardemir (D)
|411.345.081
|Türk Hava Yolları
|237.904.800
|Şişe Cam
|227.647.147
|Sasa Polyester
|201.820.707
|Akbank
|190.824.311
|Petkim
|172.604.319
|Vakıflar Bankası
|164.681.962
|T.S.K.B.
|159.788.096
|Arçelik
|152.464.126
|Gözde Girişim
|147.961.784
|Odaş Elektrik
|147.659.558
|Tüpraş
|143.971.301
|Tekfen Holding
|142.873.469
|Yapı ve Kredi Bankası
|137.298.529
|Turkcell
|137.045.054
|GSD Holding
|136.752.262
Kaynak: AA