Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

ASELSAN 1.016.302.468

Güneş Sigorta 705.822.711

Emlak Konut GMYO 662.430.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.016.302.468 Güneş Sigorta 705.822.711 Emlak Konut GMYO 662.430.070 Garanti Bankası 444.181.627 Kardemir (D) 411.345.081 Türk Hava Yolları 237.904.800 Şişe Cam 227.647.147 Sasa Polyester 201.820.707 Akbank 190.824.311 Petkim 172.604.319 Vakıflar Bankası 164.681.962 T.S.K.B. 159.788.096 Arçelik 152.464.126 Gözde Girişim 147.961.784 Odaş Elektrik 147.659.558 Tüpraş 143.971.301 Tekfen Holding 142.873.469 Yapı ve Kredi Bankası 137.298.529 Turkcell 137.045.054 GSD Holding 136.752.262 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA