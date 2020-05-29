Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 1.038.963.680

Türk Hava Yolları 632.002.043

ASELSAN 347.646.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.038.963.680 Türk Hava Yolları 632.002.043 ASELSAN 347.646.122 Akbank 284.706.654 Sasa Polyester 219.937.652 Emlak Konut GMYO 190.373.989 İpek Doğal Enerji 176.321.688 Pegasus 166.716.801 Gübre Fabrikaları 142.540.800 Yapı ve Kredi Bankası 139.504.821 Tüpraş 134.814.711 T.S.K.B. 120.004.880 Koza Madencilik 115.853.489 Tekfen Holding 113.922.309 İş Bankası (C) 111.848.609 Petkim 108.840.519 Koç Holding 104.540.046 TAV Havalimanları 99.978.725 Kardemir (D) 97.525.424 Vestel 94.903.663 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA