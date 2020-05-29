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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.038.963.680
Türk Hava Yolları 632.002.043
ASELSAN 347.646.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
29.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:25

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.038.963.680
Türk Hava Yolları 632.002.043
ASELSAN 347.646.122
Akbank 284.706.654
Sasa Polyester 219.937.652
Emlak Konut GMYO 190.373.989
İpek Doğal Enerji 176.321.688
Pegasus 166.716.801
Gübre Fabrikaları 142.540.800
Yapı ve Kredi Bankası 139.504.821
Tüpraş 134.814.711
T.S.K.B. 120.004.880
Koza Madencilik 115.853.489
Tekfen Holding 113.922.309
İş Bankası (C) 111.848.609
Petkim 108.840.519
Koç Holding 104.540.046
TAV Havalimanları 99.978.725
Kardemir (D) 97.525.424
Vestel 94.903.663
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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