18.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:26

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 151.847 -0,46 BIST SINAİ 146.697 -0,65 BIST GIDA, İÇECEK 155.459 -0,22 BIST TEKSTIL, DERİ 56.924 -0,44 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 95.469 -2,24 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.979 -0,82 BIST TAŞ, TOPRAK 89.976 -0,69 BIST METAL ANA 247.526 -0,85 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 196.746 -0,63 BIST MADENCİLİK 115.667 0,08 BIST HİZMETLER 92.769 -0,56 BIST ELEKTRİK 5.381 -1,83 BIST ULAŞTIRMA 181.647 -1,47 BIST TURİZM 14.817 -1,08 BIST TİCARET 238.416 -0,43 BIST İLETİŞİM 37.824 -0,41 BIST SPOR 78.999 4,54 BIST İNŞAAT 111.402 0,77 BIST MALİ 143.114 -0,54 BIST BANKA 169.401 -0,67 BIST SİGORTA 403.475 0,08 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.840 -1,64 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 103.256 -0,70 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.511 0,58 BIST TEKNOLOJİ 139.356 0,56 BIST BİLİŞİM 45.031 -1,49 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 70.581 -0,05

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)