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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 151.847 -0,46
BIST SINAİ 146.697 -0,65
BIST GIDA, İÇECEK 155.459 -0,22
BIST TEKSTIL, DERİ 56.

18.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:26
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 151.847 -0,46
BIST SINAİ 146.697 -0,65
BIST GIDA, İÇECEK 155.459 -0,22
BIST TEKSTIL, DERİ 56.924 -0,44
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 95.469 -2,24
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.979 -0,82
BIST TAŞ, TOPRAK 89.976 -0,69
BIST METAL ANA 247.526 -0,85
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 196.746 -0,63
BIST MADENCİLİK 115.667 0,08
BIST HİZMETLER 92.769 -0,56
BIST ELEKTRİK 5.381 -1,83
BIST ULAŞTIRMA 181.647 -1,47
BIST TURİZM 14.817 -1,08
BIST TİCARET 238.416 -0,43
BIST İLETİŞİM 37.824 -0,41
BIST SPOR 78.999 4,54
BIST İNŞAAT 111.402 0,77
BIST MALİ 143.114 -0,54
BIST BANKA 169.401 -0,67
BIST SİGORTA 403.475 0,08
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.840 -1,64
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 103.256 -0,70
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.511 0,58
BIST TEKNOLOJİ 139.356 0,56
BIST BİLİŞİM 45.031 -1,49
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 70.581 -0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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