Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 151.847 -0,46
BIST SINAİ 146.697 -0,65
BIST GIDA, İÇECEK 155.459 -0,22
BIST TEKSTIL, DERİ 56.
18.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:26
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|151.847
|-0,46
|BIST SINAİ
|146.697
|-0,65
|BIST GIDA, İÇECEK
|155.459
|-0,22
|BIST TEKSTIL, DERİ
|56.924
|-0,44
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|95.469
|-2,24
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.979
|-0,82
|BIST TAŞ, TOPRAK
|89.976
|-0,69
|BIST METAL ANA
|247.526
|-0,85
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|196.746
|-0,63
|BIST MADENCİLİK
|115.667
|0,08
|BIST HİZMETLER
|92.769
|-0,56
|BIST ELEKTRİK
|5.381
|-1,83
|BIST ULAŞTIRMA
|181.647
|-1,47
|BIST TURİZM
|14.817
|-1,08
|BIST TİCARET
|238.416
|-0,43
|BIST İLETİŞİM
|37.824
|-0,41
|BIST SPOR
|78.999
|4,54
|BIST İNŞAAT
|111.402
|0,77
|BIST MALİ
|143.114
|-0,54
|BIST BANKA
|169.401
|-0,67
|BIST SİGORTA
|403.475
|0,08
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|85.840
|-1,64
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|103.256
|-0,70
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.511
|0,58
|BIST TEKNOLOJİ
|139.356
|0,56
|BIST BİLİŞİM
|45.031
|-1,49
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|70.581
|-0,05
Kaynak: AA