Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ138.0400,11 BIST SINAİ147.4441,32 BIST GIDA, İÇECEK156.1730,97 BIST TEKSTIL, DERİ52.4290,74 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM86.
20.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 20.01.2020 14:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|138.040
|0,11
|BIST SINAİ
|147.444
|1,32
|BIST GIDA, İÇECEK
|156.173
|0,97
|BIST TEKSTIL, DERİ
|52.429
|0,74
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|86.958
|1,90
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.712
|0,91
|BIST TAŞ, TOPRAK
|88.345
|0,81
|BIST METAL ANA
|262.678
|2,25
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|194.527
|1,03
|BIST MADENCİLİK
|109.486
|1,97
|BIST HİZMETLER
|91.944
|0,65
|BIST ELEKTRİK
|4.935
|1,37
|BIST ULAŞTIRMA
|184.031
|1,71
|BIST TURİZM
|13.302
|1,78
|BIST TİCARET
|246.883
|-0,08
|BIST İLETİŞİM
|37.342
|0,63
|BIST SPOR
|53.639
|-0,07
|BIST İNŞAAT
|106.164
|0,70
|BIST MALİ
|148.519
|1,24
|BIST BANKA
|179.612
|1,14
|BIST SİGORTA
|384.816
|0,72
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|92.073
|7,03
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|106.953
|0,98
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|44.547
|2,18
|BIST TEKNOLOJİ
|112.871
|1,53
|BIST BİLİŞİM
|38.802
|3,06
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|58.271
|2,33
Kaynak: AA