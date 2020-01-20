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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ138.0400,11 BIST SINAİ147.4441,32 BIST GIDA, İÇECEK156.1730,97 BIST TEKSTIL, DERİ52.4290,74 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM86.

20.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 20.01.2020 14:42
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ138.0400,11
BIST SINAİ147.4441,32
BIST GIDA, İÇECEK156.1730,97
BIST TEKSTIL, DERİ52.4290,74
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM86.9581,90
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK120.7120,91
BIST TAŞ, TOPRAK88.3450,81
BIST METAL ANA262.6782,25
BIST METAL EŞYA, MAKİNA194.5271,03
BIST MADENCİLİK109.4861,97
BIST HİZMETLER91.9440,65
BIST ELEKTRİK4.9351,37
BIST ULAŞTIRMA184.0311,71
BIST TURİZM13.3021,78
BIST TİCARET246.883-0,08
BIST İLETİŞİM37.3420,63
BIST SPOR53.639-0,07
BIST İNŞAAT106.1640,70
BIST MALİ148.5191,24
BIST BANKA179.6121,14
BIST SİGORTA384.8160,72
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG92.0737,03
BIST HOLDİNG VE YATIRIM106.9530,98
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.44.5472,18
BIST TEKNOLOJİ112.8711,53
BIST BİLİŞİM38.8023,06
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.58.2712,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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