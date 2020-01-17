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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 137.994 0,88
BIST SINAİ 145.135 0,29
BIST GIDA, İÇECEK 153.960 0,36
BIST TEKSTIL, DERİ 50.

17.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:22
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 137.994 0,88
BIST SINAİ 145.135 0,29
BIST GIDA, İÇECEK 153.960 0,36
BIST TEKSTIL, DERİ 50.905 -0,06
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 85.216 -0,34
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.029 -0,46
BIST TAŞ, TOPRAK 87.829 -0,01
BIST METAL ANA 254.847 0,56
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 192.466 1,46
BIST MADENCİLİK 105.933 -0,68
BIST HİZMETLER 91.118 -0,13
BIST ELEKTRİK 4.894 0,46
BIST ULAŞTIRMA 179.637 -0,90
BIST TURİZM 13.033 -0,89
BIST TİCARET 246.217 0,44
BIST İLETİŞİM 37.078 -0,58
BIST SPOR 53.622 0,64
BIST İNŞAAT 105.440 -0,28
BIST MALİ 146.173 0,14
BIST BANKA 176.925 0,03
BIST SİGORTA 379.265 -0,38
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.586 0,70
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 105.658 0,39
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 43.412 -0,01
BIST TEKNOLOJİ 110.533 -0,28
BIST BİLİŞİM 37.526 0,23
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 56.996 0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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