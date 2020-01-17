17.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:22

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 137.994 0,88 BIST SINAİ 145.135 0,29 BIST GIDA, İÇECEK 153.960 0,36 BIST TEKSTIL, DERİ 50.905 -0,06 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 85.216 -0,34 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.029 -0,46 BIST TAŞ, TOPRAK 87.829 -0,01 BIST METAL ANA 254.847 0,56 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 192.466 1,46 BIST MADENCİLİK 105.933 -0,68 BIST HİZMETLER 91.118 -0,13 BIST ELEKTRİK 4.894 0,46 BIST ULAŞTIRMA 179.637 -0,90 BIST TURİZM 13.033 -0,89 BIST TİCARET 246.217 0,44 BIST İLETİŞİM 37.078 -0,58 BIST SPOR 53.622 0,64 BIST İNŞAAT 105.440 -0,28 BIST MALİ 146.173 0,14 BIST BANKA 176.925 0,03 BIST SİGORTA 379.265 -0,38 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.586 0,70 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 105.658 0,39 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 43.412 -0,01 BIST TEKNOLOJİ 110.533 -0,28 BIST BİLİŞİM 37.526 0,23 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 56.996 0,76

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)