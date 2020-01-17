Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 137.994 0,88
BIST SINAİ 145.135 0,29
BIST GIDA, İÇECEK 153.960 0,36
BIST TEKSTIL, DERİ 50.
17.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|137.994
|0,88
|BIST SINAİ
|145.135
|0,29
|BIST GIDA, İÇECEK
|153.960
|0,36
|BIST TEKSTIL, DERİ
|50.905
|-0,06
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|85.216
|-0,34
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.029
|-0,46
|BIST TAŞ, TOPRAK
|87.829
|-0,01
|BIST METAL ANA
|254.847
|0,56
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|192.466
|1,46
|BIST MADENCİLİK
|105.933
|-0,68
|BIST HİZMETLER
|91.118
|-0,13
|BIST ELEKTRİK
|4.894
|0,46
|BIST ULAŞTIRMA
|179.637
|-0,90
|BIST TURİZM
|13.033
|-0,89
|BIST TİCARET
|246.217
|0,44
|BIST İLETİŞİM
|37.078
|-0,58
|BIST SPOR
|53.622
|0,64
|BIST İNŞAAT
|105.440
|-0,28
|BIST MALİ
|146.173
|0,14
|BIST BANKA
|176.925
|0,03
|BIST SİGORTA
|379.265
|-0,38
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|85.586
|0,70
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|105.658
|0,39
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|43.412
|-0,01
|BIST TEKNOLOJİ
|110.533
|-0,28
|BIST BİLİŞİM
|37.526
|0,23
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|56.996
|0,76
Kaynak: AA