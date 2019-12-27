Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 123.726 0,37
BIST SINAİ 138.321 0,52
BIST GIDA, İÇECEK 142.151 1,08
BIST TEKSTIL, DERİ 45.
27.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:30
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|123.726
|0,37
|BIST SINAİ
|138.321
|0,52
|BIST GIDA, İÇECEK
|142.151
|1,08
|BIST TEKSTIL, DERİ
|45.373
|1,04
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|73.811
|1,24
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.802
|0,34
|BIST TAŞ, TOPRAK
|84.909
|0,23
|BIST METAL ANA
|238.263
|0,80
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|179.182
|0,30
|BIST MADENCİLİK
|105.050
|0,32
|BIST HİZMETLER
|87.031
|0,05
|BIST ELEKTRİK
|4.627
|-1,61
|BIST ULAŞTIRMA
|173.883
|0,11
|BIST TURİZM
|11.615
|1,48
|BIST TİCARET
|231.633
|0,15
|BIST İLETİŞİM
|35.763
|0,12
|BIST SPOR
|52.610
|-0,34
|BIST İNŞAAT
|101.439
|0,20
|BIST MALİ
|134.060
|-0,02
|BIST BANKA
|158.835
|-0,23
|BIST SİGORTA
|364.023
|0,00
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|83.249
|1,32
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|99.948
|-0,02
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.530
|0,91
|BIST TEKNOLOJİ
|96.968
|-0,82
|BIST BİLİŞİM
|34.011
|-2,23
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|52.783
|0,46
Kaynak: AA