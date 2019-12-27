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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 123.726 0,37
BIST SINAİ 138.321 0,52
BIST GIDA, İÇECEK 142.151 1,08
BIST TEKSTIL, DERİ 45.

27.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:30
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 123.726 0,37
BIST SINAİ 138.321 0,52
BIST GIDA, İÇECEK 142.151 1,08
BIST TEKSTIL, DERİ 45.373 1,04
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 73.811 1,24
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.802 0,34
BIST TAŞ, TOPRAK 84.909 0,23
BIST METAL ANA 238.263 0,80
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 179.182 0,30
BIST MADENCİLİK 105.050 0,32
BIST HİZMETLER 87.031 0,05
BIST ELEKTRİK 4.627 -1,61
BIST ULAŞTIRMA 173.883 0,11
BIST TURİZM 11.615 1,48
BIST TİCARET 231.633 0,15
BIST İLETİŞİM 35.763 0,12
BIST SPOR 52.610 -0,34
BIST İNŞAAT 101.439 0,20
BIST MALİ 134.060 -0,02
BIST BANKA 158.835 -0,23
BIST SİGORTA 364.023 0,00
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 83.249 1,32
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 99.948 -0,02
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.530 0,91
BIST TEKNOLOJİ 96.968 -0,82
BIST BİLİŞİM 34.011 -2,23
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 52.783 0,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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