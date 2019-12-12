12.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:24

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 120.313 -0,61 BIST SINAİ 130.758 1,01 BIST GIDA, İÇECEK 131.219 0,94 BIST TEKSTIL, DERİ 43.039 1,42 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 71.102 1,07 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.527 0,75 BIST TAŞ, TOPRAK 82.615 1,46 BIST METAL ANA 224.409 1,77 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 168.612 0,49 BIST MADENCİLİK 101.483 0,57 BIST HİZMETLER 84.040 1,28 BIST ELEKTRİK 4.697 1,48 BIST ULAŞTIRMA 170.850 1,39 BIST TURİZM 10.865 -0,97 BIST TİCARET 220.427 1,75 BIST İLETİŞİM 34.621 0,64 BIST SPOR 52.992 3,09 BIST İNŞAAT 98.754 0,94 BIST MALİ 129.241 1,13 BIST BANKA 152.075 1,33 BIST SİGORTA 355.379 1,24 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 64.383 -0,14 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.232 0,90 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.447 0,89 BIST TEKNOLOJİ 94.987 1,65 BIST BİLİŞİM 32.306 0,64 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 47.815 1,61

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)