Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 120.313 -0,61
BIST SINAİ 130.758 1,01
BIST GIDA, İÇECEK 131.219 0,94
BIST TEKSTIL, DERİ 43.
12.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:24
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|120.313
|-0,61
|BIST SINAİ
|130.758
|1,01
|BIST GIDA, İÇECEK
|131.219
|0,94
|BIST TEKSTIL, DERİ
|43.039
|1,42
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|71.102
|1,07
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.527
|0,75
|BIST TAŞ, TOPRAK
|82.615
|1,46
|BIST METAL ANA
|224.409
|1,77
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|168.612
|0,49
|BIST MADENCİLİK
|101.483
|0,57
|BIST HİZMETLER
|84.040
|1,28
|BIST ELEKTRİK
|4.697
|1,48
|BIST ULAŞTIRMA
|170.850
|1,39
|BIST TURİZM
|10.865
|-0,97
|BIST TİCARET
|220.427
|1,75
|BIST İLETİŞİM
|34.621
|0,64
|BIST SPOR
|52.992
|3,09
|BIST İNŞAAT
|98.754
|0,94
|BIST MALİ
|129.241
|1,13
|BIST BANKA
|152.075
|1,33
|BIST SİGORTA
|355.379
|1,24
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|64.383
|-0,14
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|97.232
|0,90
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.447
|0,89
|BIST TEKNOLOJİ
|94.987
|1,65
|BIST BİLİŞİM
|32.306
|0,64
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|47.815
|1,61
Kaynak: AA