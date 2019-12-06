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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 125.375 0,69
BIST SINAİ 129.877 0,08
BIST GIDA, İÇECEK 132.235 -0,06
BIST TEKSTIL, DERİ 43.

06.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:24
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 125.375 0,69
BIST SINAİ 129.877 0,08
BIST GIDA, İÇECEK 132.235 -0,06
BIST TEKSTIL, DERİ 43.135 0,50
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 71.226 -0,73
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.062 0,35
BIST TAŞ, TOPRAK 80.294 -0,04
BIST METAL ANA 219.143 0,79
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 168.912 -0,70
BIST MADENCİLİK 101.635 -0,84
BIST HİZMETLER 83.594 0,31
BIST ELEKTRİK 4.445 0,91
BIST ULAŞTIRMA 165.115 0,18
BIST TURİZM 10.443 1,34
BIST TİCARET 220.875 -0,05
BIST İLETİŞİM 35.282 0,23
BIST SPOR 53.968 2,37
BIST İNŞAAT 95.820 1,95
BIST MALİ 128.772 0,21
BIST BANKA 152.899 0,34
BIST SİGORTA 337.664 -0,46
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 61.772 3,09
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 96.615 -0,09
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.213 1,09
BIST TEKNOLOJİ 96.296 -2,70
BIST BİLİŞİM 33.685 -6,47
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 46.518 -0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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