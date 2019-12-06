Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 125.375 0,69
BIST SINAİ 129.877 0,08
BIST GIDA, İÇECEK 132.235 -0,06
BIST TEKSTIL, DERİ 43.
06.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:24
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|125.375
|0,69
|BIST SINAİ
|129.877
|0,08
|BIST GIDA, İÇECEK
|132.235
|-0,06
|BIST TEKSTIL, DERİ
|43.135
|0,50
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|71.226
|-0,73
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.062
|0,35
|BIST TAŞ, TOPRAK
|80.294
|-0,04
|BIST METAL ANA
|219.143
|0,79
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|168.912
|-0,70
|BIST MADENCİLİK
|101.635
|-0,84
|BIST HİZMETLER
|83.594
|0,31
|BIST ELEKTRİK
|4.445
|0,91
|BIST ULAŞTIRMA
|165.115
|0,18
|BIST TURİZM
|10.443
|1,34
|BIST TİCARET
|220.875
|-0,05
|BIST İLETİŞİM
|35.282
|0,23
|BIST SPOR
|53.968
|2,37
|BIST İNŞAAT
|95.820
|1,95
|BIST MALİ
|128.772
|0,21
|BIST BANKA
|152.899
|0,34
|BIST SİGORTA
|337.664
|-0,46
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|61.772
|3,09
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|96.615
|-0,09
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|38.213
|1,09
|BIST TEKNOLOJİ
|96.296
|-2,70
|BIST BİLİŞİM
|33.685
|-6,47
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|46.518
|-0,08
Kaynak: AA