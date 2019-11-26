Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 115.219 0,01
BIST SINAİ 124.225 0,09
BIST GIDA, İÇECEK 126.702 -0,15
BIST TEKSTIL, DERİ 37.
26.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:30
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|115.219
|0,01
|BIST SINAİ
|124.225
|0,09
|BIST GIDA, İÇECEK
|126.702
|-0,15
|BIST TEKSTIL, DERİ
|37.535
|0,74
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|63.974
|-0,30
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.288
|-0,17
|BIST TAŞ, TOPRAK
|71.384
|0,47
|BIST METAL ANA
|207.156
|1,45
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|162.025
|-0,78
|BIST MADENCİLİK
|97.987
|-0,78
|BIST HİZMETLER
|80.422
|-0,08
|BIST ELEKTRİK
|4.106
|-0,11
|BIST ULAŞTIRMA
|163.038
|1,17
|BIST TURİZM
|8.399
|0,33
|BIST TİCARET
|215.043
|-0,74
|BIST İLETİŞİM
|33.525
|-0,19
|BIST SPOR
|46.462
|0,27
|BIST İNŞAAT
|91.231
|-0,07
|BIST MALİ
|124.397
|-0,10
|BIST BANKA
|148.677
|0,30
|BIST SİGORTA
|327.777
|0,03
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|56.011
|-0,55
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|93.154
|-0,70
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|35.531
|-0,37
|BIST TEKNOLOJİ
|88.650
|0,35
|BIST BİLİŞİM
|28.349
|0,92
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|43.500
|2,68
Kaynak: AA