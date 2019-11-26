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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 115.219 0,01
BIST SINAİ 124.225 0,09
BIST GIDA, İÇECEK 126.702 -0,15
BIST TEKSTIL, DERİ 37.

26.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:30
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 115.219 0,01
BIST SINAİ 124.225 0,09
BIST GIDA, İÇECEK 126.702 -0,15
BIST TEKSTIL, DERİ 37.535 0,74
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 63.974 -0,30
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.288 -0,17
BIST TAŞ, TOPRAK 71.384 0,47
BIST METAL ANA 207.156 1,45
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 162.025 -0,78
BIST MADENCİLİK 97.987 -0,78
BIST HİZMETLER 80.422 -0,08
BIST ELEKTRİK 4.106 -0,11
BIST ULAŞTIRMA 163.038 1,17
BIST TURİZM 8.399 0,33
BIST TİCARET 215.043 -0,74
BIST İLETİŞİM 33.525 -0,19
BIST SPOR 46.462 0,27
BIST İNŞAAT 91.231 -0,07
BIST MALİ 124.397 -0,10
BIST BANKA 148.677 0,30
BIST SİGORTA 327.777 0,03
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 56.011 -0,55
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.154 -0,70
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.531 -0,37
BIST TEKNOLOJİ 88.650 0,35
BIST BİLİŞİM 28.349 0,92
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 43.500 2,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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