Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 96.350 0,32
BIST SINAİ 109.728 0,90
BIST GIDA, İÇECEK 118.
19.08.2019 13:26
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|96.350
|0,32
|BIST SINAİ
|109.728
|0,90
|BIST GIDA, İÇECEK
|118.014
|0,55
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.527
|0,91
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.288
|0,60
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|107.197
|1,39
|BIST TAŞ, TOPRAK
|55.074
|1,09
|BIST METAL ANA
|165.519
|0,71
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|139.093
|0,59
|BIST MADENCİLİK
|89.461
|0,51
|BIST HİZMETLER
|75.424
|0,27
|BIST ELEKTRİK
|3.307
|0,65
|BIST ULAŞTIRMA
|136.020
|0,09
|BIST TURİZM
|6.681
|0,56
|BIST TİCARET
|227.170
|-0,17
|BIST İLETİŞİM
|30.823
|0,71
|BIST SPOR
|28.580
|0,39
|BIST İNŞAAT
|84.730
|1,54
|BIST MALİ
|110.443
|0,87
|BIST BANKA
|134.378
|1,24
|BIST SİGORTA
|272.328
|-0,14
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|43.376
|0,70
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|84.070
|0,42
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.186
|0,34
|BIST TEKNOLOJİ
|76.186
|1,30
|BIST BİLİŞİM
|20.539
|0,06
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|30.977
|-1,45
Kaynak: AA