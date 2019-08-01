Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 92.569 -0,24
BIST SINAİ 116.087 -0,07
BIST GIDA, İÇECEK 117.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|92.569
|-0,24
|BIST SINAİ
|116.087
|-0,07
|BIST GIDA, İÇECEK
|117.431
|1,23
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.513
|-0,08
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.183
|-0,44
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|117.598
|0,35
|BIST TAŞ, TOPRAK
|60.443
|-0,43
|BIST METAL ANA
|189.497
|-1,03
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|140.698
|-0,52
|BIST MADENCİLİK
|76.159
|-0,24
|BIST HİZMETLER
|75.038
|-0,37
|BIST ELEKTRİK
|3.296
|0,25
|BIST ULAŞTIRMA
|139.088
|-0,08
|BIST TURİZM
|6.751
|0,68
|BIST TİCARET
|214.638
|-0,20
|BIST İLETİŞİM
|31.693
|-1,22
|BIST SPOR
|28.413
|0,10
|BIST İNŞAAT
|92.689
|0,15
|BIST MALİ
|119.011
|-0,36
|BIST BANKA
|146.222
|-0,73
|BIST SİGORTA
|270.035
|-0,32
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|49.145
|-0,45
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.480
|-0,04
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.714
|1,16
|BIST TEKNOLOJİ
|84.267
|1,16
|BIST BİLİŞİM
|21.971
|0,33
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|31.226
|2,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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