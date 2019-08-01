Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 92.569 -0,24
BIST SINAİ 116.087 -0,07
BIST GIDA, İÇECEK 117.

1.08.2019 13:21
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 92.569 -0,24
BIST SINAİ 116.087 -0,07
BIST GIDA, İÇECEK 117.431 1,23
BIST TEKSTIL, DERİ 33.513 -0,08
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.183 -0,44
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.598 0,35
BIST TAŞ, TOPRAK 60.443 -0,43
BIST METAL ANA 189.497 -1,03
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 140.698 -0,52
BIST MADENCİLİK 76.159 -0,24
BIST HİZMETLER 75.038 -0,37
BIST ELEKTRİK 3.296 0,25
BIST ULAŞTIRMA 139.088 -0,08
BIST TURİZM 6.751 0,68
BIST TİCARET 214.638 -0,20
BIST İLETİŞİM 31.693 -1,22
BIST SPOR 28.413 0,10
BIST İNŞAAT 92.689 0,15
BIST MALİ 119.011 -0,36
BIST BANKA 146.222 -0,73
BIST SİGORTA 270.035 -0,32
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.145 -0,45
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.480 -0,04
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.714 1,16
BIST TEKNOLOJİ 84.267 1,16
BIST BİLİŞİM 21.971 0,33
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 31.226 2,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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