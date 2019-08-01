Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 92.569 -0,24 BIST SINAİ 116.087 -0,07 BIST GIDA, İÇECEK 117.431 1,23 BIST TEKSTIL, DERİ 33.513 -0,08 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.183 -0,44 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.598 0,35 BIST TAŞ, TOPRAK 60.443 -0,43 BIST METAL ANA 189.497 -1,03 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 140.698 -0,52 BIST MADENCİLİK 76.159 -0,24 BIST HİZMETLER 75.038 -0,37 BIST ELEKTRİK 3.296 0,25 BIST ULAŞTIRMA 139.088 -0,08 BIST TURİZM 6.751 0,68 BIST TİCARET 214.638 -0,20 BIST İLETİŞİM 31.693 -1,22 BIST SPOR 28.413 0,10 BIST İNŞAAT 92.689 0,15 BIST MALİ 119.011 -0,36 BIST BANKA 146.222 -0,73 BIST SİGORTA 270.035 -0,32 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.145 -0,45 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.480 -0,04 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.714 1,16 BIST TEKNOLOJİ 84.267 1,16 BIST BİLİŞİM 21.971 0,33 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 31.226 2,01

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)