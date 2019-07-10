Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 87.601 0,00 BIST SINAİ 108.049 -0,16 BIST GIDA, İÇECEK 110.015 -0,69 BIST TEKSTIL, DERİ 30.832 0,22 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.540 0,01 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 102.840 -0,02 BIST TAŞ, TOPRAK 58.047 -0,75 BIST METAL ANA 184.212 -0,91 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 139.570 0,51 BIST MADENCİLİK 67.682 1,75 BIST HİZMETLER 72.036 -0,09 BIST ELEKTRİK 3.197 0,19 BIST ULAŞTIRMA 135.687 -1,16 BIST TURİZM 6.752 0,19 BIST TİCARET 199.304 -0,96 BIST İLETİŞİM 31.676 1,83 BIST SPOR 27.398 -0,57 BIST İNŞAAT 88.710 -0,72 BIST MALİ 115.433 0,81 BIST BANKA 144.238 1,15 BIST SİGORTA 261.222 -0,76 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 53.993 7,20 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.460 0,41 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.608 -0,09 BIST TEKNOLOJİ 74.661 -0,95 BIST BİLİŞİM 19.968 -0,27 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.918 0,10

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)