Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 88.854 0,11
BIST SINAİ 109.064 -0,89
BIST GIDA, İÇECEK 111.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|88.854
|0,11
|BIST SINAİ
|109.064
|-0,89
|BIST GIDA, İÇECEK
|111.174
|-1,86
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.044
|-0,76
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.249
|-0,33
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|103.517
|0,54
|BIST TAŞ, TOPRAK
|59.340
|-0,86
|BIST METAL ANA
|189.143
|-1,42
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|138.886
|-1,77
|BIST MADENCİLİK
|66.769
|-2,03
|BIST HİZMETLER
|72.287
|0,26
|BIST ELEKTRİK
|3.202
|-0,24
|BIST ULAŞTIRMA
|141.021
|-2,01
|BIST TURİZM
|6.777
|1,62
|BIST TİCARET
|198.963
|0,80
|BIST İLETİŞİM
|31.218
|1,09
|BIST SPOR
|28.309
|-0,77
|BIST İNŞAAT
|88.906
|1,87
|BIST MALİ
|116.244
|-1,46
|BIST BANKA
|144.971
|-1,45
|BIST SİGORTA
|263.667
|-0,63
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|51.256
|-2,59
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.027
|-1,68
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.419
|-0,41
|BIST TEKNOLOJİ
|77.274
|-1,39
|BIST BİLİŞİM
|20.310
|0,05
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.130
|0,36
Kaynak: AA
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