Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 88.854 0,11
BIST SINAİ 109.064 -0,89
BIST GIDA, İÇECEK 111.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 88.854 0,11
BIST SINAİ 109.064 -0,89
BIST GIDA, İÇECEK 111.174 -1,86
BIST TEKSTIL, DERİ 31.044 -0,76
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.249 -0,33
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.517 0,54
BIST TAŞ, TOPRAK 59.340 -0,86
BIST METAL ANA 189.143 -1,42
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 138.886 -1,77
BIST MADENCİLİK 66.769 -2,03
BIST HİZMETLER 72.287 0,26
BIST ELEKTRİK 3.202 -0,24
BIST ULAŞTIRMA 141.021 -2,01
BIST TURİZM 6.777 1,62
BIST TİCARET 198.963 0,80
BIST İLETİŞİM 31.218 1,09
BIST SPOR 28.309 -0,77
BIST İNŞAAT 88.906 1,87
BIST MALİ 116.244 -1,46
BIST BANKA 144.971 -1,45
BIST SİGORTA 263.667 -0,63
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 51.256 -2,59
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.027 -1,68
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.419 -0,41
BIST TEKNOLOJİ 77.274 -1,39
BIST BİLİŞİM 20.310 0,05
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.130 0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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