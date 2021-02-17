Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

17.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:32
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Özak...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Özak GMYO5,665,89-3,90
İndeks Bilgisayar20,9821,58-2,78
MLP Sağlık24,5425,18-2,54
Koza Madencilik19,6220,10-2,39
Çemtaş17,2817,70-2,37
Yataş16,9917,40-2,36
Brisa27,0827,68-2,17
Gübre Fabrikaları76,3077,90-2,05
Alarko Holding11,4411,66-1,89
Good-Year9,379,55-1,88
Garanti Bankası9,569,74-1,85
Netaş Telekomünikasyon33,7834,38-1,75
Ege Gübre226,50230,50-1,74
Akbank6,406,51-1,69
Bagfaş27,2227,68-1,66
İpek Doğal Enerji16,3016,56-1,57
Coca Cola İçecek80,1581,30-1,41
İş Bankası (C)6,316,40-1,41
Anadolu Efes25,6025,94-1,31
Borusan Mannesmann31,8632,26-1,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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