Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
17.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:32
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Özak...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Özak GMYO
|5,66
|5,89
|-3,90
|İndeks Bilgisayar
|20,98
|21,58
|-2,78
|MLP Sağlık
|24,54
|25,18
|-2,54
|Koza Madencilik
|19,62
|20,10
|-2,39
|Çemtaş
|17,28
|17,70
|-2,37
|Yataş
|16,99
|17,40
|-2,36
|Brisa
|27,08
|27,68
|-2,17
|Gübre Fabrikaları
|76,30
|77,90
|-2,05
|Alarko Holding
|11,44
|11,66
|-1,89
|Good-Year
|9,37
|9,55
|-1,88
|Garanti Bankası
|9,56
|9,74
|-1,85
|Netaş Telekomünikasyon
|33,78
|34,38
|-1,75
|Ege Gübre
|226,50
|230,50
|-1,74
|Akbank
|6,40
|6,51
|-1,69
|Bagfaş
|27,22
|27,68
|-1,66
|İpek Doğal Enerji
|16,30
|16,56
|-1,57
|Coca Cola İçecek
|80,15
|81,30
|-1,41
|İş Bankası (C)
|6,31
|6,40
|-1,41
|Anadolu Efes
|25,60
|25,94
|-1,31
|Borusan Mannesmann
|31,86
|32,26
|-1,24
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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