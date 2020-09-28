Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
28.09.2020 13:23 | Son Güncelleme: 28.09.2020 13:27
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 16,43 14,96 9,83 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|16,43
|14,96
|9,83
|Global Yatırım Holding
|4,62
|4,43
|4,29
|Anadolu Cam
|6,35
|6,09
|4,27
|Soda Sanayii
|8,34
|8,00
|4,25
|Şişe Cam
|7,37
|7,07
|4,24
|Çimsa
|12,93
|12,41
|4,19
|Trakya Cam
|4,85
|4,66
|4,08
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,45
|8,13
|3,94
|Bursa Çimento
|6,68
|6,46
|3,41
|Gözde Girişim
|5,94
|5,75
|3,30
|Kerevitaş Gıda
|5,53
|5,40
|2,41
|Netaş Telekomünikasyon
|17,24
|16,88
|2,13
|Karsan Otomotiv
|3,04
|2,99
|1,67
|Anadolu Grubu Holding
|19,25
|18,95
|1,58
|ASELSAN
|17,49
|17,22
|1,57
|Klimasan Klima
|14,40
|14,19
|1,48
|Tofaş Oto Fabrikası
|23,50
|23,26
|1,03
|Vestel
|16,92
|16,76
|0,95
|Karel Elektronik
|18,12
|17,95
|0,95
|Logo Yazılım
|95,00
|94,20
|0,85
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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