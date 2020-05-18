Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adana Çimento (A)...
18.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:34
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adana Çimento (A)
|11,02
|10,13
|8,79
|Borusan Mannesmann
|10,59
|9,85
|7,51
|Sasa Polyester
|10,87
|10,14
|7,20
|Pegasus
|54,00
|50,90
|6,09
|Klimasan Klima
|17,80
|16,82
|5,83
|Netaş Telekom.
|14,13
|13,45
|5,06
|Enerjisa Enerji
|8,22
|7,84
|4,85
|MLP Sağlık
|16,68
|15,92
|4,77
|Doğuş Otomotiv
|10,11
|9,65
|4,77
|Karsan Otomotiv
|1,80
|1,72
|4,65
|Bursa Çimento
|4,30
|4,11
|4,62
|İş Fin.Kir.
|4,08
|3,90
|4,62
|Alarko GMYO
|15,17
|14,56
|4,19
|TAV Havalimanları
|17,76
|17,05
|4,16
|Gözde Girişim
|4,05
|3,89
|4,11
|Karel Elektronik
|16,12
|15,49
|4,07
|Emlak Konut GMYO
|1,30
|1,25
|4,00
|Torunlar GMYO
|2,41
|2,32
|3,88
|Ülker Bisküvi
|24,08
|23,20
|3,79
|Bim Mağazalar
|58,60
|56,50
|3,72
Kaynak: AA