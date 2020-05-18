Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Adana Çimento (A)...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adana Çimento (A) 11,02 10,13 8,79 Borusan Mannesmann 10,59 9,85 7,51 Sasa Polyester 10,87 10,14 7,20 Pegasus 54,00 50,90 6,09 Klimasan Klima 17,80 16,82 5,83 Netaş Telekom. 14,13 13,45 5,06 Enerjisa Enerji 8,22 7,84 4,85 MLP Sağlık 16,68 15,92 4,77 Doğuş Otomotiv 10,11 9,65 4,77 Karsan Otomotiv 1,80 1,72 4,65 Bursa Çimento 4,30 4,11 4,62 İş Fin.Kir. 4,08 3,90 4,62 Alarko GMYO 15,17 14,56 4,19 TAV Havalimanları 17,76 17,05 4,16 Gözde Girişim 4,05 3,89 4,11 Karel Elektronik 16,12 15,49 4,07 Emlak Konut GMYO 1,30 1,25 4,00 Torunlar GMYO 2,41 2,32 3,88 Ülker Bisküvi 24,08 23,20 3,79 Bim Mağazalar 58,60 56,50 3,72 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA