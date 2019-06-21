Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:



(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 6,56 6,20 5,81 İttifak Holding 7,17 6,87 4,37 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,35 2,86 İpek Doğal Enerji 5,63 5,51 2,18 Trabzonspor Sportif 0,98 0,96 2,08 Çelebi 104,60 102,60 1,95 Tekfen Holding 26,42 25,96 1,77 Trakya Cam 2,90 2,85 1,75 Ford Otosan 60,05 59,05 1,69 Koza Altın 51,00 50,20 1,59 Soda Sanayii 6,83 6,73 1,49 Çemaş Döküm 0,70 0,69 1,45 Beşiktaş Futbol Yat. 1,43 1,41 1,42 İndeks Bilgisayar 6,92 6,83 1,32 Alarko Holding 3,25 3,21 1,25 İş GMYO 1,00 0,99 1,01 Aselsan 18,14 17,96 1,00 Doğan Holding 1,12 1,11 0,90 Aksa Enerji 2,36 2,34 0,85 Zorlu Enerji 1,19 1,18 0,85

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)