Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Enka İnşaat15,9815,344,17
Aksa33,8232,504,06
Biotrend Çevre ve Enerji5,625,423,69
Aygaz24,2423,463,32
Enerjisa Enerji12,6512,332,60
İş Yatırım Menkul Değerler22,3221,802,39
Yapı ve Kredi Bankası3,543,462,31
Hektaş15,1814,852,22
Anadolu Efes29,8429,202,19
Oyak Çimento7,897,732,07
Kerevitaş Gıda4,544,452,02
Akbank7,497,351,90
İş Bankası (C)7,587,461,61
Çan2 Termik12,7312,531,60
Brisa30,2229,801,41
SASA Polyester54,1053,351,41
Verusa Holding48,4047,741,38
Garanti BBVA11,5911,441,31
ARD Bilişim Teknolojileri7,297,201,28
Koza Madencilik18,1317,911,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title