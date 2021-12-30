Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Enka İnşaat
|15,98
|15,34
|4,17
|Aksa
|33,82
|32,50
|4,06
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,62
|5,42
|3,69
|Aygaz
|24,24
|23,46
|3,32
|Enerjisa Enerji
|12,65
|12,33
|2,60
|İş Yatırım Menkul Değerler
|22,32
|21,80
|2,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,54
|3,46
|2,31
|Hektaş
|15,18
|14,85
|2,22
|Anadolu Efes
|29,84
|29,20
|2,19
|Oyak Çimento
|7,89
|7,73
|2,07
|Kerevitaş Gıda
|4,54
|4,45
|2,02
|Akbank
|7,49
|7,35
|1,90
|İş Bankası (C)
|7,58
|7,46
|1,61
|Çan2 Termik
|12,73
|12,53
|1,60
|Brisa
|30,22
|29,80
|1,41
|SASA Polyester
|54,10
|53,35
|1,41
|Verusa Holding
|48,40
|47,74
|1,38
|Garanti BBVA
|11,59
|11,44
|1,31
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,29
|7,20
|1,28
|Koza Madencilik
|18,13
|17,91
|1,23
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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