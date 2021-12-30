Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Enka İnşaat 15,98 15,34 4,17 Aksa 33,82 32,50 4,06 Biotrend Çevre ve Enerji 5,62 5,42 3,69 Aygaz 24,24 23,46 3,32 Enerjisa Enerji 12,65 12,33 2,60 İş Yatırım Menkul Değerler 22,32 21,80 2,39 Yapı ve Kredi Bankası 3,54 3,46 2,31 Hektaş 15,18 14,85 2,22 Anadolu Efes 29,84 29,20 2,19 Oyak Çimento 7,89 7,73 2,07 Kerevitaş Gıda 4,54 4,45 2,02 Akbank 7,49 7,35 1,90 İş Bankası (C) 7,58 7,46 1,61 Çan2 Termik 12,73 12,53 1,60 Brisa 30,22 29,80 1,41 SASA Polyester 54,10 53,35 1,41 Verusa Holding 48,40 47,74 1,38 Garanti BBVA 11,59 11,44 1,31 ARD Bilişim Teknolojileri 7,29 7,20 1,28 Koza Madencilik 18,13 17,91 1,23 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi