Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 494,10 549,00 -10,00 ...
07.08.2020 13:53 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:56
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|494,10
|549,00
|-10,00
|Klimasan Klima
|11,68
|12,97
|-9,95
|Torunlar GMYO
|3,30
|3,66
|-9,84
|GSD Holding
|2,04
|2,26
|-9,73
|Türk Traktör
|83,90
|92,90
|-9,69
|Zorlu Enerji
|1,88
|2,08
|-9,62
|Karsan Otomotiv
|2,28
|2,52
|-9,52
|Gözde Girişim
|4,11
|4,54
|-9,47
|Bizim Mağazaları
|12,69
|14,01
|-9,42
|Global Yatırım Holding
|3,70
|4,08
|-9,31
|İş Finansal Kiralama
|3,13
|3,45
|-9,28
|Halk GMYO
|1,96
|2,16
|-9,26
|Yataş
|7,06
|7,78
|-9,25
|Good-Year
|4,13
|4,55
|-9,23
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,90
|6,50
|-9,23
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|1,89
|-8,99
|Oyak Çimento
|6,78
|7,42
|-8,63
|Borusan Mannesmann
|10,43
|11,41
|-8,59
|Odaş Elektrik
|1,94
|2,12
|-8,49
|İpek Doğal Enerji
|10,77
|11,75
|-8,34
Kaynak: AA