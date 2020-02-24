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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Pegasus64,9068,60-5,39Türk...

24.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:22
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus64,9068,60-5,39
Türk Hava Yolları13,7414,52-5,37
Çelebi85,5589,55-4,47
Vakıflar Bankası5,786,03-4,15
Ereğli Demir Çelik8,608,96-4,02
Yataş8,058,37-3,82
Halkbank6,596,85-3,80
İş Bankası (C)6,236,47-3,71
Garanti Bankası10,6811,09-3,70
Türk Telekom8,348,66-3,70
Coca Cola İçecek43,6645,28-3,58
Trakya Cam3,523,65-3,56
Koç Holding18,9619,64-3,46
Turkcell13,9814,47-3,39
TAV Havalimanları24,0424,88-3,38
İş Fin.Kir.3,523,64-3,30
Anadolu Efes23,5624,36-3,28
Emlak Konut GMYO1,491,54-3,25
Kardemir (D)2,732,82-3,19
Erbosan21,3222,02-3,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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