Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Pegasus64,9068,60-5,39Türk...
24.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:22
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|64,90
|68,60
|-5,39
|Türk Hava Yolları
|13,74
|14,52
|-5,37
|Çelebi
|85,55
|89,55
|-4,47
|Vakıflar Bankası
|5,78
|6,03
|-4,15
|Ereğli Demir Çelik
|8,60
|8,96
|-4,02
|Yataş
|8,05
|8,37
|-3,82
|Halkbank
|6,59
|6,85
|-3,80
|İş Bankası (C)
|6,23
|6,47
|-3,71
|Garanti Bankası
|10,68
|11,09
|-3,70
|Türk Telekom
|8,34
|8,66
|-3,70
|Coca Cola İçecek
|43,66
|45,28
|-3,58
|Trakya Cam
|3,52
|3,65
|-3,56
|Koç Holding
|18,96
|19,64
|-3,46
|Turkcell
|13,98
|14,47
|-3,39
|TAV Havalimanları
|24,04
|24,88
|-3,38
|İş Fin.Kir.
|3,52
|3,64
|-3,30
|Anadolu Efes
|23,56
|24,36
|-3,28
|Emlak Konut GMYO
|1,49
|1,54
|-3,25
|Kardemir (D)
|2,73
|2,82
|-3,19
|Erbosan
|21,32
|22,02
|-3,18
Kaynak: AA