Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom.
06.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:24
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekom.
|13,60
|14,08
|-3,41
|Metro Holding
|1,54
|1,59
|-3,14
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,64
|1,69
|-2,96
|Polisan Holding
|2,78
|2,85
|-2,46
|Eczacıbaşı İlaç
|3,57
|3,65
|-2,19
|Ford Otosan
|64,30
|65,60
|-1,98
|Tekfen Holding
|18,27
|18,61
|-1,83
|Şekerbank
|1,21
|1,23
|-1,63
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,85
|1,88
|-1,60
|Koza Altın
|75,25
|76,35
|-1,44
|Zorlu Enerji
|1,46
|1,48
|-1,35
|Doğuş Otomotiv
|9,14
|9,26
|-1,30
|İttifak Holding
|4,06
|4,11
|-1,22
|Trakya Cam
|3,36
|3,40
|-1,18
|Soda Sanayii
|5,95
|6,02
|-1,16
|Vakıflar Bankası
|5,18
|5,24
|-1,15
|Park Elek.Madencilik
|3,02
|3,05
|-0,98
|Arçelik
|20,22
|20,42
|-0,98
|Tofaş Oto. Fab.
|24,94
|25,18
|-0,95
|Hektaş
|7,28
|7,35
|-0,95
Kaynak: AA