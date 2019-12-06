Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom.

06.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:24
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom. 13,60 14,08 -3,41
Metro Holding 1,54 1,59 -3,14
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,64 1,69 -2,96
Polisan Holding 2,78 2,85 -2,46
Eczacıbaşı İlaç 3,57 3,65 -2,19
Ford Otosan 64,30 65,60 -1,98
Tekfen Holding 18,27 18,61 -1,83
Şekerbank 1,21 1,23 -1,63
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,85 1,88 -1,60
Koza Altın 75,25 76,35 -1,44
Zorlu Enerji 1,46 1,48 -1,35
Doğuş Otomotiv 9,14 9,26 -1,30
İttifak Holding 4,06 4,11 -1,22
Trakya Cam 3,36 3,40 -1,18
Soda Sanayii 5,95 6,02 -1,16
Vakıflar Bankası 5,18 5,24 -1,15
Park Elek.Madencilik 3,02 3,05 -0,98
Arçelik 20,22 20,42 -0,98
Tofaş Oto. Fab. 24,94 25,18 -0,95
Hektaş 7,28 7,35 -0,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler