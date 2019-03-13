Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 0,85 0,92 -7,61 Anel Elektrik 1,64 1,71 -4,09 Ülker Bisküvi 19,12 19,73 -3,09 Tekfen Holding 24,98 25,66 -2,65 Arçelik 19,35 19,85 -2,52 Aselsan 22,62 23,16 -2,33 Mavi Giyim 40,56 41,50 -2,27 Türk Traktör 32,54 33,24 -2,11 Ford Otosan 50,60 51,60 -1,94 Yataş 5,46 5,55 -1,62 Türk Hava Yolları 12,90 13,10 -1,53 Aksa Enerji 2,82 2,86 -1,40 Şişe Cam 6,55 6,64 -1,36 Çemaş Döküm 0,77 0,78 -1,28 Enerjisa Enerji 5,68 5,75 -1,22 Parsan 10,54 10,66 -1,13 Gübre Fabrik. 3,07 3,10 -0,97 Sabancı Holding 8,47 8,55 -0,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 1,16 -0,86 Coca Cola İçecek 34,26 34,54 -0,81

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)