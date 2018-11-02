Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,87
|2,97
|-3,37
|Koza Altın
|47,70
|49,00
|-2,65
|Türk Telekom
|3,31
|3,39
|-2,36
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|1,76
|-2,27
|Koza Madencilik
|5,29
|5,41
|-2,22
|İpek Doğal Enerji
|4,49
|4,59
|-2,18
|Ege Endüstri
|390,00
|397,00
|-1,76
|Alarko GMYO
|55,90
|56,80
|-1,58
|Soda Sanayii
|6,96
|7,07
|-1,56
|Halkbank
|6,44
|6,54
|-1,53
|Türk Hava Yolları
|14,40
|14,60
|-1,37
|Metro Holding
|0,79
|0,80
|-1,25
|İş Bankası (C)
|4,16
|4,21
|-1,19
|TAV Havalimanları
|23,26
|23,52
|-1,11
|Şekerbank
|0,94
|0,95
|-1,05
|Anadolu Cam
|3,07
|3,10
|-0,97
|Doğan Holding
|1,10
|1,11
|-0,90
|Vakıflar Bankası
|3,64
|3,67
|-0,82
|Albaraka Türk
|1,32
|1,33
|-0,75
|Garanti Bankası
|7,45
|7,50
|-0,67