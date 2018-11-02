Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,87 2,97 -3,37 Koza Altın 47,70 49,00 -2,65 Türk Telekom 3,31 3,39 -2,36 Emlak Konut GMYO 1,72 1,76 -2,27 Koza Madencilik 5,29 5,41 -2,22 İpek Doğal Enerji 4,49 4,59 -2,18 Ege Endüstri 390,00 397,00 -1,76 Alarko GMYO 55,90 56,80 -1,58 Soda Sanayii 6,96 7,07 -1,56 Halkbank 6,44 6,54 -1,53 Türk Hava Yolları 14,40 14,60 -1,37 Metro Holding 0,79 0,80 -1,25 İş Bankası (C) 4,16 4,21 -1,19 TAV Havalimanları 23,26 23,52 -1,11 Şekerbank 0,94 0,95 -1,05 Anadolu Cam 3,07 3,10 -0,97 Doğan Holding 1,10 1,11 -0,90 Vakıflar Bankası 3,64 3,67 -0,82 Albaraka Türk 1,32 1,33 -0,75 Garanti Bankası 7,45 7,50 -0,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)