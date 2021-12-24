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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tofaş...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tofaş Oto Fabrikası70,1565,057,84
Pegasus86,6082,604,84
Türk Hava Yolları20,1019,214,63
Şok Marketler Ticaret12,3211,844,05
Ford Otosan231,00222,004,05
Tekfen Holding20,0819,353,77
Global Yatırım Holding2,082,013,48
Hektaş13,1812,743,45
Şişe Cam13,3312,893,41
Netaş Telekomünikasyon17,0616,503,39
Tüpraş147,70142,903,36
Koç Holding28,4627,543,34
SASA Polyester44,7243,283,33
Mavi Giyim64,3062,253,29
Kardemir (D)9,158,912,69
TAV Havalimanları31,7030,902,59
ASELSAN20,3419,832,57
Doğuş Otomotiv43,7642,682,53
Arçelik50,1048,882,50
Parsan30,8030,062,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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