Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto Fabrikası 70,15 65,05 7,84 Pegasus 86,60 82,60 4,84 Türk Hava Yolları 20,10 19,21 4,63 Şok Marketler Ticaret 12,32 11,84 4,05 Ford Otosan 231,00 222,00 4,05 Tekfen Holding 20,08 19,35 3,77 Global Yatırım Holding 2,08 2,01 3,48 Hektaş 13,18 12,74 3,45 Şişe Cam 13,33 12,89 3,41 Netaş Telekomünikasyon 17,06 16,50 3,39 Tüpraş 147,70 142,90 3,36 Koç Holding 28,46 27,54 3,34 SASA Polyester 44,72 43,28 3,33 Mavi Giyim 64,30 62,25 3,29 Kardemir (D) 9,15 8,91 2,69 TAV Havalimanları 31,70 30,90 2,59 ASELSAN 20,34 19,83 2,57 Doğuş Otomotiv 43,76 42,68 2,53 Arçelik 50,10 48,88 2,50 Parsan 30,80 30,06 2,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi