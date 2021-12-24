Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tofaş...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tofaş Oto Fabrikası
|70,15
|65,05
|7,84
|Pegasus
|86,60
|82,60
|4,84
|Türk Hava Yolları
|20,10
|19,21
|4,63
|Şok Marketler Ticaret
|12,32
|11,84
|4,05
|Ford Otosan
|231,00
|222,00
|4,05
|Tekfen Holding
|20,08
|19,35
|3,77
|Global Yatırım Holding
|2,08
|2,01
|3,48
|Hektaş
|13,18
|12,74
|3,45
|Şişe Cam
|13,33
|12,89
|3,41
|Netaş Telekomünikasyon
|17,06
|16,50
|3,39
|Tüpraş
|147,70
|142,90
|3,36
|Koç Holding
|28,46
|27,54
|3,34
|SASA Polyester
|44,72
|43,28
|3,33
|Mavi Giyim
|64,30
|62,25
|3,29
|Kardemir (D)
|9,15
|8,91
|2,69
|TAV Havalimanları
|31,70
|30,90
|2,59
|ASELSAN
|20,34
|19,83
|2,57
|Doğuş Otomotiv
|43,76
|42,68
|2,53
|Arçelik
|50,10
|48,88
|2,50
|Parsan
|30,80
|30,06
|2,46
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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